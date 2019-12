FC Porto critica Federação de andebol por indicar Sporting para equipa do ano: «Vergonhosa miopia»

O FC Porto criticou esta quinta-feira a Federação de Andebol de Portugal (FAP) por esta ter indicado à Confederação do Desporto de Portugal o Sporting para receber o prémio de equipa do ano em 2019.

Num comunicado intitulado de 'Vergonhosa Miopia', emitido ao final da tarde no site oficial do clube, os dragões falam em "absoluto desrespeito" pela "equipa, que se sagrou campeã nacional, venceu a Taça de Portugal, a Supertaça e chegou à final four da Taça EHF".





Na mesma nota, os responsáveis lembram a superioridade do FC Porto sobre o Sporting "em competição direta (...) de forma clara no campeonato", bem como a eliminação dos leões da Taça de Portugal, aludindo ainda ao caso Cashball."A Federação de Andebol de Portugal decidiu indicar à Confederação do Desporto de Portugal o Sporting como a equipa que mais se notabilizou na época 18/19, esquecendo os feitos nacionais e internacionais da nossa equipa, que se sagrou campeã nacional, venceu a Taça de Portugal, a Supertaça e chegou à final four da Taça EHF.Esta decisão da Federação de Andebol de Portugal é um absoluto desrespeito pelo FC Porto e pelos seus atletas, que não servem para ser justamente indicados como integrantes da melhor equipa portuguesa, mas servem para jogarem pela seleção nacional.O ridículo desta situação é que em competição direta o FC Porto bateu o Sporting de forma clara no campeonato, que venceu com confortável vantagem, e eliminou-o da Taça de Portugal.Infelizmente, esta decisão da Federação de Andebol de Portugal está em linha com outras tomadas nos últimos anos e em sintonia com a vergonhosa miopia aquando do escândalo Cashball."