FC Porto cumpre na Cidade da Horta

O FC Porto venceu (35-28) nesta terça-feira o Sporting da Horta e reforçou a liderança no Campeonato Placard, com o pleno de 23 vitórias.





A jogar em casa, a turma do Faial (Açores) tentou dar réplica aos campeões nacionais, mas os dragões alcançaram uma margem de 3-4 golos e controlaram a partida, que ao intervalo já lhes era favorável (17-14).A segunda parte continuou numa toada de parada e resposta, mas o Sporting da Horta nunca conseguiu colocar pressão na equipa treinada por Magnus Andersson.Destaques individuais no ataque do FC Porto para Diogo Branquinho (8 golos), Djibril Mbengue (5) e Daymaro Salina (5), enquanto os açorianos tiveram como trunfo Bruno Landim (9) e José Silva (9), melhores marcadores do encontro.