FC Porto de olho na Luz e no João Rocha

O FC Porto joga amanhã em Lisboa, em duas frentes, e os adeptos do clube dos azuis e brancos também, em clássicos que podem ser decisivos nas contas dos títulos de futebol e andebol. Se bem que a maioria vai estar focada no apoio à equipa de futebol, frente ao Benfica, na Luz,

também há quem faça a escolha de estar, à mesma hora (18h00), na visita dos dragões ao João Rocha, para defrontarem o Sporting. Ao que Record apurou, o FC Porto não chegou a solicitar a antecipação da hora do jogo de andebol, mas, segundo fonte portista, “o Sporting disponibilizou o número normal de bilhetes para os adeptos portistas estarem no João Rocha.” Sobre o jogo, o ponta António Areia desvalorizou, em declarações ao sítio do FC Porto, pressão no clássico: “Não podemos encarar o jogo como sendo de vida ou de morte. Temos que encarar com responsabilidade por ser jogo grande, com plena confiança que podemos ganhar. FC Porto e Sporting são duas grandes equipas, vai haver muita luta e dificuldades, percebemos que vamos encontrá-las. Mas temos capacidade para dar a volta a essas dificuldades e é nisso que nos estamos a focar.”