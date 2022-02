FC Porto defronta Gaia ou Águas Santas nos quartos de final da Taça de Portugal

Os quartos de final da Taça de Portugal de andebol foram hoje sorteados, com o FC Porto, detentor do título, à espera de um adversário que irá receber, enquanto Sporting e Benfica jogarão fora de casa.

O sorteio, esta quinta-feira realizado em Lisboa, ditou um encontro entre os dragões e o FC Gaia ou o Águas Santas, respetivamente quinto e quarto classificados da Liga de andebol.

O único encontro já definido opõe o Madeira SAD ao Belenenses, um duelo de primodivisionários, com os dois rivais de Lisboa a jogarem fora na próxima fase.

Os leões, atuais líderes do campeonato e sem vencer a Taça desde 2014, jogarão com Académico de Viseu, da segunda divisão, ou Sanjoanense, com as águias a visitarem o secundário São Bernardo ou a ADA Maia.

As partidas estão todas marcadas para dia 12 de março, apurando os quatro clubes a avançarem para a final a quatro da Taça.

Programa dos quartos de final da Taça de Portugal de andebol:

Sábado, 12 março:

Académico de Viseu (II) ou Sanjoanense (I) -- Sporting (I)

São Bernardo (II) ou ADA Maia (I) -- Benfica (I)

Madeira SAD (I) -- Belenenses (I)

FC Porto (I) -- FC Gaia (I) ou Águas Santas (I)