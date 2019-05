FC Porto derrota Belenenses e coloca pressão no Sporting

Numa sexta jornada na qual o jogo grande colocará frente a frente Benfica e Sporting (marcado para as 17:30 de domingo), o FC Porto cumpriu a sua missão e levou de vencido o Belenenses, ascendendo desta forma à liderança provisória a solo do campeonato nacional de andebol, com mais 3 pontos do que os leões e 5 do que os encarnados.A jogar num sempre complicado Pavilhão Acácio Rosa, o conjunto portunse chegou ao descanso a vencer pela margem mínima, mas na segunda parte acabaria por embalar para números seguros, mercê das atuações certeiras de Yoan Balasquez e Leonel Fernandes, com nove e seis golos, respetivamente.Do lado dos azuis do Restelo o homem com a pontaria mais afinada foi João Ferreira, autor de sete golos.