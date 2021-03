FC Porto derrota Elverum e marca encontro com o Aalborg nos 'oitavos' da Champions

O FC Porto bateu (38-31) esta quinta-feira os noruegueses do Elverum e subiu ao 5º lugar do Grupo A da Liga dos Campeões.



Os dragões vão defrontar nos oitavos-de-final os dinamarqueses do Aalborg (quarto classificado do Grupo B), à procura de chegarem pela primeira vez na sua história aos quartos-de-final da principal competição europeia de clubes.



Numa partida de elevada carga emocional, a primeira depois da morte do guarda-redes Alfredo Quintana, mais uma vez homenageado, desta vez no Dragão Arena, o FC Porto voltou a focar-se no andebol e dominou o adversário em quase todos os momentos da partida.



O pivô Victor Iturriza e o ponta António Areia destacaram-se no ataque portista com 7 golos cada.