FC Porto derrota Montpellier na Champions

Depois da vitória histórica no reduto dos alemães do Kiel, o FC Porto voltou este sábado a conquistar mais um grande triunfo na Liga dos Campeões, ao ir a França bater o Montpellier de Gilberto Duarte por 27-22, em jogo da nona jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.





Com este resultados, os dragões conservam um lugar entre os apurados para os oitavos-de-final.