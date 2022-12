FC Porto determinado no Dragão

O FC Porto vai tentar reverter hoje (19h45), na receção ao Magdeburg, aquilo que tem sido uma época penosa para o tricampeão de Portugal na Champions, onde não conseguiu qualquer vitória. Mas o jogo da 8ª jornada do Grupo A não se afigura fácil, após desaire (36-41) na Alemanha.





Em declarações ao site dos azuis e brancos, o central do FC Porto, Rui Silva, deu a receita na antevisão do jogo frente aos bicampeões mundiais de clubes e vice-campeões da Liga Europeia, vencidos na final com o Benfica: "Não podemos errar muito nem dar golos fáceis ao Magdeburg, equipa que cria largas vantagens em transições. Foi o que nos aconteceu na Alemanha, temos de defender bem, ser pacientes, cometer poucos erros e esperar um grande dia para um grande resultado."

Já os espanhóis do Barcelona, de Luís Frade, receberam e bateram (26-24) os alemães do Kiel, assumindo a liderança no Grupo B. Os húngaros do Szeged (6ºs), de Miguel Martins, venceram (36-28) o Celje na Eslovénia.