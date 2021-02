FC Porto deu luta ao Kielce mas perde na Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu esta tarde no reduto do Kielce, na Polónia, por 32-30, em jogo da décima jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.





Os dragões só na segunda parte conseguiram equilibrar o encontro diante dos campeões de 2016, após realizarem uma primeira parte irreconhecível, chegando a estar a perder por oito golos. Ao intervalo, a diferença cifrou-se em cinco golos (19-14).Mas os segundos 30 minutos foram totalmente diferentes. O FC Porto puxos dos galões e foi reduzindo a diferença, mas se fixar em apenas um golo a um minuto e meio do fim. Alfredo Quintana defendeu duas vezes, para depois Daymaro Salina falhar um golo que parecia certo e que daria o empate a 31-31. A equipa alemã ainda teve tempo para fazer fixar o resultado final em 32-30.O FC Porto não tem muito tempo para digerir este desaire, uma vez que já esta quinta-feira, na Hungria, defronta o Pick Szeged