FC Porto domina ABC em Braga

Após derrota em Veszprém a contar para a Champions, o FC Porto regressou este sábado às vitórias, ao triunfar (35-30) em Braga, em jogo da 8ª jornada do Campeonato.O tetracampeão controlou o ABC e ao intervalo já vencia por 20-13, vantagem suficiente para gerir o resultado na segunda parte.Antonio Martínez foi o jogador em destaque nos dragões, com 7 golos.O FC Porto volta a jogar quinta-feira, visitando os alemães do Magdeburg.