Depois do triunfo histórico frente ao Magdeburg, que valeu o apuramento para a fase de grupos da Taça EHF, o FC Porto ficou a saber que será cabeça de série no sorteio agendado para quinta-feira na Áustria. Os dragões estão inseridos no pote 1, juntamente com os alemães do Füchse Berlim e TSV Hannover-Burgdorf e dos espanhóis do Granollers.

Entretanto, o Madeira SAD ficará hoje, às 10 horas, a conhecer o seu adversário dos oitavos-de-final na Taça Challenge.