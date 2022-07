FC Porto e Leonel Fernandes renovam contrato até 2026: «Reinado do clube é consequência de vários fatores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto e o internacional português Leonel Fernandes renovaram a ligação contratual que os ligava por mais quatro anos, até 2026, anunciou hoje o clube azul e branco no seu site."Desde que cheguei ao FC Porto houve um conjunto de fatores que criou uma equipa vencedora. Há um reinado do FC Porto no andebol que é consequência de um conjunto de fatores. Conquistámos agora o tricampeonato, mas ainda queremos mais o quarto", declarou o jogador.

Leonel Fernandes, de 24 anos, começou a representar os 'dragões' na época 2013/14, ainda no escalão juvenil.