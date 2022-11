FC Porto e Sporting apadrinham Supertaça Ibérica

FC Porto e Sporting, do lado português, Barcelona e Granollers, por Espanha – equipas que venceram nos respetivos países o campeonato e a Taça – , são as formações que apadrinham a primeira Supertaça Ibérica de andebol, que vai ter lugar em Málaga, nos dias 17 e 18 de dezembro."Portugal e Espanha estão juntos em vários objetivos como é a realização do Europeu 2028 conjuntamente com a Suíça, mas esta iniciativa conjunta, que decorre anualmente, vai reforçar o trabalho entre os dois países", destacou Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), ideia partilhada pelo homólogo Francisco V. Blázquez, líder da Real Federação Espanhola de Andebol (RFEA). "É o início de muitas ações que vamos levar a cabo com vista a esse objetivo do Campeonato Europeu em 2028, no qual temos Portugal e Suíça como companheiros de viagem".