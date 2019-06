FC Porto e Sporting confirmados na Liga dos Campeões

O FC Porto e o Sporting vão disputar a Liga dos Campeões em 2019/20, com os dragões a ficarem no Grupo A ou B, juntamente com as equipas mais fortes, anunciou esta sexta-feira a federação europeia.Tal como na época passada, a prova terá 28 participantes, com 16 nos grupos A e B, num dos quais ficará o FC Porto, e 12 nas 'poules' C e D, que receberão o Sporting.A Federação Europeia de Andebol (EHF) revelou que sete das 35 candidaturas apresentadas foram rejeitadas, o que permite que não haja qualificações na próxima edição.Entre os possíveis adversários dos dragões estão os campeões europeus Vardar (Macedónia) e os vice-campeões Veszprém (Hungria), além de mais seis antigos campeões.O Sporting, que chegou aos oitavos de final em 2018/19, poderá defrontar, entre outros, os espanhóis do Bidasoa Irun, campeões em 1995 e que regressam 24 anos depois à principal prova europeia de clubes.Os vencedores dos grupos A e B garantem a qualificação para os quartos de final, com os cinco posicionados seguintes de cada uma das 'poules' a seguirem para os oitavos de final, ficando de fora apenas os dois últimos classificados de cada agrupamento.Os dois primeiros classificados dos grupos C e D qualificam-se para um play-off, do qual vão sair os dois últimos apurados para a primeira fase a eliminar.O sorteio da fase de grupos está marcado para 27 de junho, às 18:00 (17:00 em Portugal continental), em Viena