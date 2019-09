FC Porto e Sporting na Champions

FC Porto e Sporting estreiam-se este fim de semana na Liga dos Campeões.

Primeiros a entrar em campo, os dragões preparam-se para receber, hoje (18h30), os bielorrussos do HC Meshkov Brest. Miguel Alves, ponta-direita dos azuis, afirma que a equipa portista quer sair do Dragão Arena, com os dois pontos. "Sabemos que vai ser complicado, mas todos sonhamos em passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Não vai ser fácil, pois no nosso grupo temos três equipas que estiveram na final four desta competição na época passada, mas sabemos que, em nossa casa, com o apoio dos nossos adeptos, podemos conseguir bons resultados que nos ajudem a passar à fase seguinte. Queremos começar a Liga dos Campeões com uma vitória", frisou.

Já o Sporting conta com uma longa deslocação à Macedónia, para defrontar amanhã (16h00) o HC Eurofarma Rabotnik. Thierry Anti, técnico dos leões, alertou que os índices de concentração deverão estar no auge para levar de vencidos os macedónios.

"É muito difícil jogar lá, na Macedónia. Precisamos de estar muito concentrados defensivamente e a sair muito bem nos ataques rápidos. Os jogadores vão estar muito mais motivados porque é a Liga dos Campeões. É uma competição completamente diferente e sei que eles vão dar uma resposta muito mais positiva do que no último jogo", concluiu o treinador francês .