FC Porto em ciclo infernal

Com oito jogos agendados no espaço de um mês, o FC Porto inicia hoje (19h45) um ciclo infernal, com a receção aos macedónios do Vardar, em jogo da 9ª ronda do Grupo A da Liga dos Campeões. Depois do empate (25-25) em Skopje, trata-se de duelo fulcral para os dragões perante um rival direto na passagem aos oitavos-de-final, com as seis primeiras equipas. O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, está apreensivo com a condição do plantel: "Temos um pequeno problema com o Djibril, ainda não está recuperado da lesão no pé, mas não sabemos ao certo o que aconteceu, o que não é bom. Os jogadores que vieram das seleções também estão com desgaste, mas esperemos que fiquem prontos para começar a jogar. Vai ser importante estarmos bem na defesa."