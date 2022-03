FC Porto empata em casa com o Montpellier e segue na luta pelos 'quartos' da Champions

O FC Porto empatou esta quinta-feira com os franceses do Montpellier HB, a 29 golos, em partida referente à 1.ª mão do playoff de acesso aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Presente nesta ronda de forma histórica, os dragões tiveram pela frente o 4.º colocado da Liga francesa e, pese embora a igualdade caseira, mostraram argumentos para, dentro de uma semana, discutir o apuramento em solo francês.Numa partida na qual ao intervalo perdia por somente 1 golo, o conjunto azul e branco chegou a estar a 4 dos gauleses, mas uma reação decidida na segunda metade permitiu alcançar a igualdade. O desfecho até podia ter sido outro, com a vitória dos franceses, mas Sebastian Frandsen foi herói, ao travar um livre de 7 metros a escassos 3 segundos do final da partida.Em termos individuais, António Areia foi o melhor marcador do FC Porto, com 6 golos, ao passo que do outro lado os destaques foram Diego Simonet e Karl Wallinius, ambos com 5.