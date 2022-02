FC Porto empata em Veszprém

O FC Porto perdeu na Luz para o Campeonato, mas esta quarta-feira deu uma grande resposta na Liga dos Campeões, ao empatar (28-28) na Hungria, frente ao Veszprém, um dos candidatos à conquista da competição europeia.Os dragões discutiram do início ao fim o resultado, com constantes alternâncias no marcador e até estiveram perto de passar para a frente no minuto final, mas no derradeiro ataque a equipa magiar não conseguiu melhor.Destaques individuais para o guarda-redes dos azuis e brancos, Sebastian Frandsen (9 defesas e 25% de eficácia), enquanto no ataque Djibril M'Bengue, Daymaro Salina e Pedro Valdés foram os artilheiros dos dragões, com 4 golos cada.A turma da Invicta somou, assim, mais um ponto no Grupo B, após 11 jornadas, colando-se, com 8 pontos, aos ucranianos do Motor no 6.º lugar, que dá acesso ao playoff.O Motor viu o seu jogo adiado com os franceses do PSG, devido à situação geopolítica nas frontreiras entre a Ucrânia e a Rússia.