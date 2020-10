FC Porto empata frente ao campeão europeu Vardar  

O FC Porto empatou (25-25) esta quinta-feira frente ao Vardar, campeão europeu, em jogo da 5ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Numa partida muito dividida, com alternâncias no marcador, acabou por imperar a justiça com a divisão dos pontos.



Destaques individuais para o pivô dos dragões Victor Iturriza (7 golos), assim como para o croata Ivan Cupic (7) do Vardar. O FC Porto passou a ocupar o 4º lugar, com 5 pontos, atrás dos polacos do Kielce e alemães do Flensburg (8), e bielorrusos do Meshkov Brest (6).