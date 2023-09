FC Porto entra a todo o gás no Campeonato

O FC Porto entrou a todo o gás na defesa do título, alcançando uma vitória robusta, esta quinta-feira, na visita ao Restelo, por 40-29.Com Antonio Martínez em destaque (8 golos), os tetracampeões encontraram alguma resistência do Belenenses, mas controlaram sempre o desafio, nem sempre bem jogado, e ao intervalo já venciam por 4 golos (16-12).A segunda parte foi mais do mesmo, com os dragões a gerirem a vantagem, para chegarem a um resultado que lhes dá a liderança no Campeonato, com 3 pontos e a maior diferença de golos, após uma jornada, que apenas se conclui no dia 4 de novembro, com a visita do Águas Santas a Setúbal.