FC Porto entre os 12 já apurados para a Champions

São já 12 os clubes que estão virtualmente na Liga dos Campeões da próxima época, havendo a registar, em relação a 2021/22, a baixa dos ucranianos do Motor Zaporozhye, que pretendem jogar na 2ª Divisão alemã (Bundesliga 2), na sequência da guerra. Os bielorrussos do Meshkov Brest também estão fora da prova. Eleitos para a principal competição dos clubes europeus estão FC Porto, alemães do Magdeburg e Kiel, espanhóis do Barcelona (de Luís Frade), franceses do PSG e Nantes (Pedro Portela e Alexandre Cavalcanti), húngaros do Veszprém e Szeged (Miguel Martins), dinamarqueses do Aalborg, macedónios do Vardar (Gilberto Duarte), polacos do Kielce e romenos do Dínamo Bucareste. Existem ainda quatro vagas, com Benfica e Sporting candidatos.