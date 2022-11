FC Porto fecha 7.ª jornada com triunfo em Braga

O FC Porto regressou, este domingo, às vitórias em Braga, ao bater (42-34) o ABC, numa partida que registou um novo recorde de golos (76) em um só jogo do Campeonato desta época, na conclusão da 7ª jornada.Depois de mais uma derrota em Paris na Champions e na antecâmera do clássico do próximo sábado frente ao Benfica no Dragão Arena, os tricampeões, que fizeram regressar Victor Iturriza [na foto] dominaram quase sempre o ritmo do marcador, mas o ABC ainda deu luta, com Vinícios Carvalho e Leonardo Silveira (10 golos cada) a fazerem a vida cara ao adversário, que teve em Jack Thurin (11) o seu principal trunfo.O FC Porto ficou isolado no 3.º lugar da tabela, mas sofreu uma contrariedade, pois Pedro Valdés lesionou-se com queixas musculares numa perna.