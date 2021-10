FC Porto ganha em Setúbal

O FC Porto não deu tréguas e manteve o pleno no Campeonato, ao bater (29-22) esta quarta-feira o Vitória de Setúbal, no Pavilhão Antoine Velge, em partida da 4.ª jornada.





Com uma defesa forte, o campeão ganhou muitas bolas de contra-ataque para chegar ao intervalo em clara vantagem (15-7).O cariz do jogo não se alterou na segunda parte, com os dragões a triunfarem, com destaque de Diogo Branquinho no ataque, autor de 7 golos.O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, viu o cartão vermelho na segunda parte, após protestar pela exclusão de Djibril M'Benque.O técnico sueco viu o resto do jogo na bancada do Pavilhão Antoine Velge ao lado dos adeptos portistas.