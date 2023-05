FC Porto ganha na Maia e fica mais perto do tetracampeonato

O FC Porto ficou este sábado mais perto do tetracampeonato, ao vencer (42-28) com facilidade na visita à Maia e manter a liderança isolada na tabela, apesar do Sporting continuar a perseguição, ao receber e bater (31-24) o Belenenses. O Benfica cumpriu ao ganhar (26-19) em Avanca.Quando faltam realizar apenas duas jornadas, o triunfo dos dragões foi incontestado, com brilho de Jack Thurin (12 golos) e Pedro Cruz (7).No João Rocha, Kiko Costa (8) e Salvador Salvador (5) foram os melhores marcadores dos leões.E em Avanca, foi Petar Djordjic (6) quem fez quebrar os anfitriões, que estiveram a ganhar ao intervalo (11-8), mas tiveram um péssimo reinício, cedendo na segunda parte.