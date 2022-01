FC Porto garante campeão mundial dinamarquês

O bicampeão nacional FC Porto está a preparar já as próximas temporadas, tendo anunciado esta sexta-feira um reforço poderoso vindo da Dinamarca, campeão no Mundial'2021 e no campeonato pelo Aalborg.Trata-se do possante lateral esquerdo Nikolaj Læsø, de 25 anos, com 1,99 metros de altura (99 kg), que assinou até 2025, para se juntar à turma orientada por Magnus Andersson, que têm também a caminho o sueco Jack Thurin.Nikolaj somou 95 golos em 33 jogos pelo Aalborg, sendo uma das figuras da equipa finalista da Liga dos Campeões em 2020/21, que eliminou o FC Porto no playoff de acesso aos quartos-de-final.Em declarações ao sítio dos dragões, Nikolaj Læsø demonstrou ambição: "Um dos meus objetivos é fazer com que o FC Porto atinga a Final Four da Liga dos Campeões. Isso seria espetacular. Estou muito feliz por me juntar ao FC Porto e ansioso por fazer parte da equipa. Quando o meu empresário me disse que tinha sido contactado pelo FC Porto fiquei muito entusiasmado. Já falei com o Magnus Andersson várias vezes, gosto da maneira como treina a equipa e quero fazer parte dela."As características são as de um andebolista completo: "Defino-me como um bom jogador dos dois lados do campo. Jogo em todas as posições na defesa e também sou forte no contra-ataque. Gosto de marcar golos, como todos os jogadores, e espero poder trazer tudo isso para o FC Porto, ajudando a equipa a crescer e a ser ainda mais."O maior conhecimento do clube da Invicta cimentou-se na época transata: "Jogámos contra o FC Porto e tivemos a sorte de ganhar pela diferença de golos fora de casa. Foi uma eliminatória muito dura, o FC Porto tem vários grandes jogadores e foram alguns dos jogos mais complicados que tivemos. Não conhecia muito da cidade nem do clube antes de assinar contrato. Só estive algumas horas no Porto antes do jogo da época passada. Mas já vi que é uma cidade muito bonita, para onde estou ansioso por me mudar. A equipa é muito boa, tem grandes jogadores e um ótimo treinador. Estou muito feliz e expectante por fazer parte disso."