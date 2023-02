FC Porto goleia Ac. Viseu para avançar na Taça de Portugal

Com muitos dos seus jogadores ainda embalados pela participação no Mundial, o FC Porto cilindrou (47-23) ontem o Académico Viseu e apurou-se para os ‘oitavos’ da Taça de Portugal, juntando-se a ADA Maia e Boavista, este da 2ª Divisão. No Dragão Arena, a turma da Invicta adiantou-se desde cedo no marcador, resolvendo o duelo até ao intervalo (26-13). A superioridade dos tricampeões manteve-se no tempo complementar, não dando hipótese de recuperação ao adversário. Destaques no FC Porto para Diogo Branquinho (11 golos), Miguel Alves e Jack Thurin (6 cada). Miguel Cortinhas (6) foi o melhor marcador pelos campeões da 2ª Divisão.

A Taça prossegue hoje, com o Sporting, detentor do troféu, a fazer visita à Ajuda para dérbi com o Boa Hora, no início de série de três jogos em quatro dias, pois joga amanhã com ADA Maia (Campeonato) e terça-feira defronta o Alpla Hard na Áustria (Liga Europeia). "Tivemos longa pausa, mas fizemos boa preparação. Estamos desejosos de voltar a competir", sublinhou Ricardo Costa, técnico dos leões. Já o Benfica defronta o 1º Dezembro na Taça.