FC Porto joga hoje na Hungria já com lugar nos 'oitavos'

Depois de ter perdido na Polónia frente ao Kielce na terça-feira, o FC Porto volta a jogar hoje na Liga dos Campeões, no terreno dos húngaros do Pick Szeged, um dia depois de a Federação Europeia de Andebol anunciar que todas as equipas da fase de grupos passam aos ‘oitavos’.

Com esta alteração, as oito formações de cada um dos dois grupos seguem em frente. Assim, o FC Porto, atual 5º classificado no Grupo A, é uma das equipas que não veem as expectativas defraudadas, e, caso as classificações não se alterassem mais, iria jogar nos ‘oitavos’ com os dinamarqueses do Aalborg, quarto do Grupo B. Quem perde com a decisão, quanto às suas expectativas desportivas, são as equipas que lutam pelo primeiro lugar de cada grupo: em vez de seguir para os quartos-de-final da prova diretamente, passam a defrontar o sétimo ou o último classificado do outro grupo.