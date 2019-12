FC Porto mais forte na receção ao Belenenses

O FC Porto manteve na noite desta quarta-feira a invencibilidade no Campeonato Placard, ao receber e vencer (35-29) o Belenenses, em clássico referente à 17ª jornada.A turma do Restelo ainda equilibrou até aos 15 minutos (7-7), mas depois perdeu o controlo do jogo, pois os dragões chegaram ai intervalo em vantagem (18-15).Na segunda parte, o FC Porto manteve a mesma toada, alargando a supremacia até ao final do encontro, com destaque para o seu ponta-esquerda, o internacional Diogo Branquinho, autor de 10 golos.Com este resultado, a turma da Invicta mantém o topo da tabela, juntamente com o Sporting, que também venceu.