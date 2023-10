FC Porto mantém perseguição ao líder Sporting

O FC Porto venceu (38-29) este domingo na receção ao V. Setúbal e manteve a perseguição ao líder Sporting, na conclusão da 9.ª jornada do Campeonato.Os dragões encontraram alguma réplica do adversário, mas controlaram o marcador, com vantagem ao intervalo (18-16).A quebra definitiva dos sadinos deu-se na segunda parte, com o FC Porto a entrar muito forte no reatamento, dilatando o marcador até final.Os dragões voltam a jogar no Dragão Arena na quinta-feira, recebendo os dinamarqueses do GOG, na Liga dos Campeões.Veja a ficha do jogo aqui.