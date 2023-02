FC Porto mantém perseguição ao Sporting

O FC Porto encontrou este sábado excelente réplica do Águas Santas, mas ganhou (34-28) e manteve a perseguição ao líder Sporting, após a 14.ª jornada do Campeonato.A jogar em casa, os dragões vingaram-se da derrota da primeira volta em Águas Santas, a única equipa a bater o FC Porto no Campeonato, mantendo a distância na classificação em relação aos leões e ultrapassando o Benfica, agora terceiro posicionado na tabela.O Águas Santas realizou uma enorme primeira parte, dominando nos minutos iniciais, mas deixando-se surpreender pela forte defesa portista, que conseguiu inverter os acontecimentos.Os dragões abriram uma vantagem de 3 golos, mas o Águas Santas reequilibrou até ao intervalo (16-16), deixando tudo em aberto.Na segunda parte, a turma da Invicta tomou conta do ritmo do jogo, com uma vantagem de 2 golos, a que o adversário conseguiu responder até aos 45 minutos. Mas o FC Porto disparou para uma vantagem de 4 golos (28-24) e deu a machadada final quanto à resistência da equipa maiata.Destaques individuais para Jack Thurin (7 golos), bem secundado por Rui Silva e Fábio Magalhães (5 cada) na segunda parte.Pelo Águas Santas brilhou Rui Baptista (8).