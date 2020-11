FC Porto mantém pleno

O campeonato prosseguiu ontem de manhã, por causa das medidas sanitárias, com o FC Porto a apresentar-se no Dragão Arena ainda a dormir. O Sporting da Horta entrou com um parcial de 4-0, fazendo os campeões tremer no início, mas reposta a igualdade aos 13 minutos, quem depois adormeceu foram os açorianos, pois o FC Porto esmagou (39-19), com Miguel Alves a marcar nove golos.

“Foi um bom jogo. Cometemos erros no início, sabíamos que éramos superiores e facilitámos. É estranho jogar às 11 da manhã, sem adeptos. Agora temos semanas importantes, com dois jogos contra o PSG, Sporting e Benfica. Tivemos 12 atletas nas seleções, mas estivemos bem e consegui dar repouso a alguns jogadores”, considerou Magnus Andersson, treinador do FC Porto.

Já o Sporting viu o seu jogo adiado em Setúbal (aos 4 minutos), por falta de condições do Pavilhão Antoine Velge, pois o piso tinha muita humidade. Destaque ainda para os triunfos de Avanca e Boa Hora. Maia ISMAI e Belenenses empataram.