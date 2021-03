FC Porto mostra imagens da homenagem a Alfredo Quintana

O FC Porto realiza esta quinta-feira o primeiro jogo depois do falecimento de Alfredo Quintana, frente aos noruegueses do Elverum a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com os dragões a mostrarem nas redes sociais algumas das imagens da sentida homenagem que irão realizar mais logo no Dragão Arena (19h45).





Como se pode ver nas imagens, os dragões irão todos jogar com o nome de Quintana nas camisolas.