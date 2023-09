FC Porto na final da Supertaça Ibérica

O FC Porto iniciou este sábado a época oficial 2023/24 da melhor maneira, com um triunfo (32-26) frente aos espanhóis do Logroño na primeira meia-final da Supertaça Ibérica, que se concluieste domingo em Viana do Castelo.Os tetracampeões nacionais dominaram e controlaram toda a partida, chegando ao intervalo na frente (17-14), para depois gerirem a vantagem, embora os finalistas vencidos da Taça do Rei tentassem sempre dar uma boa resposta.Fábio Magalhães e Pedro Valdés foram os melhores marcadores do duelo, com 5 golos cada.O treinador do FC Porto, Carlos Resende, avaliou o primeiro duelo ibérico: "Foi um primeiro jogo oficial, não muito bem conseguido, mas demonstrámos capacidade de luta. O Logroño jogou bem e colocou-nos dificuldades, mas conseguimos contrariar, sendo importante entrarmos bem. Este domingo, mais uma final, com Barcelona ou Sporting. Preferia que estivessem duas equipas portuguesas nesse jogo, mas o maior desejo é conquistar o troféu. Independentemente de quem seja o adversário, queremos é ganhar", considerou o técnico.A final é este domingo (15h00), depois do jogo que decidirá o 3.º/4.º lugares (12h00).