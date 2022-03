FC Porto na final-four da Taça de Portugal

O FC Porto sentiu algumas dificuldades, mas qualificou-se este sábado para a final-four da Taça de Portugal, ao bater (36-33) o Águas Santas no Dragão Arena.Detentores do troféu, que se decidirá nos dias 11 e 12 de junho, em Matosinhos, os azuis e brancos dominaram quase todo o encontro, mas tiveram de suar para bater a equipa maiata, com capacidade para equilibrar todo o encontro.Empatado ao intervalo (16-16), o FC Porto fez valer o seu maior potencial, fechando o triunfo, com destaques para Victor Iturriza, Pedro Cruz e Rui Silva, todos com 7 golos cada.Pedro Seabra (10 golos) foi o maior trunfo do Águas Santas.