FC Porto na rota do ‘tetra’

Ultrapassado o maior rival na luta pelo campeonato, com triunfo frente ao Sporting, o FC Porto encontra-se na rota do tetracampeonato, tendo hoje (18h00) uma deslocação aparentemente fácil à Maia, quando faltam três jogos para concluir a competição, contando ainda com a receção ao V. Setúbal (dia 27) e visita ao Funchal (3 de junho).

Já os leões, a 1 ponto dos líderes, ficam à espreita de um deslize dos azuis e brancos, mas o seu calendário é bem mais difícil, recebendo hoje (18h00) o Belenenses, que impôs um empate na Luz. Quanto ao Benfica, viaja até Avanca (18h00), mas já com poucas hipóteses de conquistar o título nacional.