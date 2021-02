FC Porto não dá chances e vence em Águas Santas

O FC Porto cimentou este domingo a liderança do Campeonato Placard, ao bater (34-26) na deslocação a Águas Santas, em jogo atrasado da 13ª jornada.





A turma maiata ainda equilibrou na primeira parte (13-14), mas no tempo complementar os dragões defenderam melhor e selaram mais um triunfo, o 19º em outros tantos jogos realizados.Destaques individuais no ataque azul e branco para Fábio Magalhães (8 golos), António Areia (6) e Diogo Branquinho (5), enquanto Pedro Cruz (12) foi o melhor marcador do Águas Santas e do encontro.O treinador do FC Porto, o sueco Magnus Andersson, ficou feliz: "Foi uma bela vitória, com uma segunda parte bem jogada ao nível defensivo. Após a primeira parte, chamei a atenção aos jogadores, para que só jogando ao mais alto nível poderiam ganhar o jogo. Temos alguns jogadores cansados, após muitos jogos, muita competição", considerou o técnico, que terá de preparar o jogo da próxima quarta-feira para a Liga dos Campeões frente ao Meshkov Brest, na Bielorrússia.Já José António Silva, treinador do Águas Santas, queria mais: "Parabéns ao FC Porto, que soube colocar problemas que não conseguimos ultrapassar. Cometemos erros fatais na segunda parte e o qadversário mostrou o seu poderio. Fica um amargo de boca, mas continuámos fiéis ao nosso modelo de jogo e identidade. Precisamos de mais tempo para treinar", sustentou o técnico, travado após nove vitórias consecutivas do Águas Santas no Campeonato.No outro jogo do dia da 18ª jornada, o Maia ISMAI e Sp. Horta empataram (23-23).