FC Porto não dá hipótese na receção ao Águas Santas

O FC Porto não deu hipótese na receção ao Águas Santas, tendo vencido por 36-23, num encontro referente à 15.ª jornada do Campeonato Nacional. Com este triunfo contundente, os dragões continuam no topo da classificação, com os mesmos 44 pontos do Sporting. Quanto ao Águas Santas está na 8.ª posição, com 29 pontos.





A partida até foi mais equilibrada na primeira parte, com os azuis a brancos a chegarem ao intervalo a vencerem por apenas três golos de diferença (17-14). No entanto, a segunda parte correu de feição à equipa da casa e a vantagem no marcador foi aumentando com toda a naturalidade.Diogo Branquinho foi artilheiro da partida com oito golos. Olhando para o Águas Santas, Pedro Cruz evidenciou-se com seis.