FC Porto nos 'oitavos' da Liga dos Campeões de andebol pela terceira vez seguida

O FC Porto qualificou-se pela terceira vez seguida para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol, após a federação europeia (EHF) ter atribuído esta sexta-feira a vitória aos dragões frente aos ucranianos do HC Motor.

A EHF atribuiu uma vitória por 10-0 e os respetivos dois pontos ao FC Porto no jogo com o HC Motor, da última jornada do grupo B da Liga dos Campeões, cancelado face à impossibilidade da presença da equipa ucraniana em Portugal.

O FC Porto fecha o grupo com 11 pontos e, apesar de ainda não ter a posição final definida, por faltarem disputar três jogos da última jornada, não poderá ser ultrapassado pelos romenos do Dínamo Bucareste, atual sétimo posicionado, que soma oito.

A EHF decidiu que os três jogos que faltava disputar ao HC Motor - frente a FC Barcelona, Paris Saint-Germain e FC Porto - são validados com 10-0 em golos e dois pontos para os clubes adversários.

Esta decisão foi tomada após o HC Motor ter informado a EHF que, dada a situação atual na Ucrânia, invadida pela Rússia, é impossível para o clube disputar os referidos jogos.

Esta é a terceira vez consecutiva que os 'dragões' se qualificam para os oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de terem sido eliminados em 2020/21 pelos dinamarqueses do Aalborg, por terem marcado menos golos fora (32-29 no Porto e 27-24 na Dinamarca).

Em 2019/20, os azuis e brancos asseguraram a presença nos 'oitavos', fase na qual iriam defrontar o Aalborg, mas esta ronda foi suprimida e a competição avançou diretamente para as meias-finais, devido à pandemia de covid-19.