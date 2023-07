FC Porto oficializa regresso de Carlos Resende como treinador da equipa de andebol

O FC Porto revelou esta quarta-feira que Carlos Resende vai assumir o comando técnico da equipa de andebol dos dragões, uma notícia que já tinha sido avançada por. Os azuis e brancos anunciaram também em comunicado que o clube chegou a um acordo com técnico Magnus Andersson, que vai assim deixar a Invicta."O FC Porto e o treinador de andebol Magnus Andersson terminaram, por mútuo acordo, o contrato que os ligava até ao final da temporada 2023/24. O treinador para a época de 2023/24 - com mais duas de opção - será Carlos Resende, que como atleta e como técnico foi campeão nacional e conquistou diversos troféus ao serviço do FC Porto", revelaram os dragões no seu site.A equipa técnica de Resende vai integrar Carlos Martingo, Tiago Cadete e Miguel Vasconcelos. O início dos trabalhos está agendado para a próxima terça-feira, no Dragão Arena, com a realização de exames médicos.