FC Porto passa aos quartos de final da Taça de Portugal

Com uma expressiva vitória (40-27) em Setúbal, o tricampeão nacional FC Porto carimbou ontem a presença nos quartos de final da Taça de Portugal, juntando-se a Sporting, Benfica, Belenenses, ABC, Póvoa AC e Marítimo – todos da 1ª Divisão –, e Boavista, o único clube do segundo escalão a resistir na competição. Num pavilhão sempre difícil, os dragões sentiram algumas complicações no entusiástico Antoine Velge, chegando ao intervalo em desvantagem (16-17), mas conseguiram corrigir no tempo complementar, com destaque para o poder concretizador do dinamarquês Nikolaj Laeso, autor de 11 golos.

Com efeito, na segunda parte, os portistas dispararam para uma vantagem à qual os sadinos não conseguiram contrariar, apesar do esforço do lateral Cláudio Pedroso, o melhor marcador do Vitória, com 5 tentos. Com o interregno das provas nacionais devido aos compromissos da Seleção, os dragões só voltam a jogar dia 18 em Viseu, na 17ª ronda do Campeonato.

Segue-se o sorteio dos quartos de final, amanhã (16h00), que apura para a final-four da Taça, conquistada pelo Sporting em 2022.