E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto manteve a perseguição ao líder do Campeonato, o Sporting (tem mais um jogo), ao vencer (31-24) em Avanca, em jogo da 22.ª jornada.A superioridade dos dragões fez-se notar logo ao intervalo (14-10), muito embora a turma orientada por Ljubomir Obradovic nunca atirasse a toalha ao chão.Mas o bicampeão nacional soube controlar, com destaque para o artilheiro Pedro Cruz (7 golos).Petru Michnea (8) brilhou pelo Avanca, cotando-se como melhor marcador do encontro.