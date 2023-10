FC Porto passa na Madeira ao bater o Marítimo

Embalado pelo triunfo desta quinta-feira na Champions frente ao GOG, o FC Porto não defraudou no Campeonato, ao vencer (37-25), este domingo, o Marítimo, na visita à Madeira, na 10.ª e penúltima jornada da primeira volta da fase regular da competição.Quer isto dizer que os tetracampeões mantiveram a perseguição ao líder Sporting, que detém o pleno de vitórias, ainda antes da visita dos leões ao Dragão Arena, clássico que decidirá o comando no dia 11 de novembro.Na Madeira, o Marítimo ofereceu pouca resistência e ao intervalo já perdia, por 21-14, pese a boa atuação do seu guarda-redes Diogo Valério.Com pontaria afinada de Nikolaj Laeso e António Areia, ambos com seis golos, o FC Porto continuou a carregar, sem dar hipótese de reviravolta ao Marítimo.Veja aqui a ficha do jogo.