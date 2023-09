FC Porto passeia antes da Champions

A três dias da difícil deslocação à Eslovénia para defrontar o Celje, em jogo da 2ª jornada do Grupo B da EHF Champions League, o FC Porto superou o FC Gaia por esclarecedores 38-21 na partida que encerrou a 3ª jornada, mantendo-se no primeiro lugar do Campeonato com os mesmos pontos do Sporting (9), mas com vantagem no saldo de golos.

Os gaienses até entraram melhor e chegaram a estar a ganhar por cinco golos (12-7, 13-8 e 14-9) até sensivelmente a meio da primeira parte, mas os azuis e brancos reagiram e conseguiram virar o resultado ainda antes do intervalo, com Diogo Branquinho a fazer o 17º golo e a colocar os dragões na frente, numa altura em que Iturriza já tinha sido expulso aos 27’ devido a um lance com Elias António.

Na segunda metade, a formação orientada por Carlos Resende – que regressou ao clube que treinou nas últimas três temporadas – entrou com tudo e em dez minutos construiu um parcial de 7-2, anulou várias das investidas do Gaia, privilegiou as transições rápidas e contra-ataques e acabou por marcar 21 golos (contra apenas 5 da equipa da casa), aumentando vantagem final para uns confortáveis 17 golos.

O artilheiro do encontro até foi André Rei, do Gaia, com 7 golos, ao passo que no FC Porto os destaques foram António Areia (6) e Fábio Magalhães (5).