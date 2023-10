FC Porto perde com Magdeburg na Champions

O FC Porto perdeu (33-37) esta quinta-feira com o Magdeburg, na Alemanha, na 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. O tetracampeão nacional deu boa réplica ao campeão mundial e europeu, conseguindo manter o 6.º lugar, que dá acesso ao playoff.Perante uma das melhores equipas do mundo, o FC Porto teve uma entrada complicada, permitindo num piscar de olhos um parcial de 5-0 ao adversário, que estendeu vantagem no marcador (7-2).O treinador Carlos Resende pediu um time out, modificou o sistema defensivo e a sua equipa respondeu com um 3-0 que reequilibrou a partida.Seguiu-se um duelo intenso, de parada e resposta, com o FC Porto a encontrar dificuldades no ataque e a cometer erros defensivos, mas as defesas de Diogo Rêma e os golos de Pedro Valdés e Nikola Laeslo mantiveram os tetracampeões nacionais na luta, com escassa desvantagem ao intervalo (17-18).Na segunda parte, o FC Porto entrou forte e passou para a frente (21-19), mas o Magdeburgo respondeu, sucedendo-se alternâncias no marcador, com a turma alemã a chegar na frente na reta dos últimos 15 minutos (26-24).Com muita ansiedade, sucederam-se os erros de parte a parte, mas os alemães, puxados pelo público e com algum apoio da arbitragem, tiveram mais discernimento na reta final (28-26, aos 50 minutos).Os germânicos voltaram a descolar (32-28), mas o FC Porto, a atacar no sete contra seis, manteve-se no jogo e reduziu (33-32, a 4 minutos do fim).Só que o guarda-redes Sergey Hernández (ex-Benfica) continuou a brilhar e a máquina atacante do Magdeburg funcionou com eficácia, pelo que o FC Porto acabou por ceder, apesar de ter realizado um bom jogo.Veja a ficha e estatística de jogo aqui.