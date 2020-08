FC Porto perde com o Valladolid

O FC Porto perdeu este sábado o último de três jogos de preparação em solo espanhol. Depois de terem empatado o primeiro e vencido o segundo, ambos frente aos vice-campeões espanhóis, Ademar León, os dragões foram travados pelo Valladolid, perdendo por 36-35. O s destaques portistas foram Diogo Silva e António Areia, melhores marcadores com cinco golos cada, numa partida que contou com a presença de 357 espectadores, respeitando as medidas de segurança.