FC Porto perde com o vice-campeão europeu Veszprém na Champions de andebol

O FC Porto perdeu este domingo por 38-28 com o vice-campeão europeu Veszprém, na Hungria, em jogo referente à quarta jornada do grupo B da Liga dos campeões de andebol.





A formação portista, que ao intervalo perdia por 19-16, somou a segunda derrota em quatro partidas realizadas no grupo B e foi apanhada no quarto lugar pelos húngaros do Veszprém, sendo que ambas as equipas somam quatro pontos.Os dragões recebem no sábado a formação ucraniana do Motor Zaporozhye, que ainda não venceu qualquer jogo, numa partida de crucial importância para as aspirações da equipa lusa passar à fase seguinte, ao alcance das seis mais bem classificadas do grupo.