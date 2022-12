FC Porto perde com poderoso PSG

O FC Porto perdeu (33-35) esta quarta-feira na receção ao PSG, continuando no fundo do Grupo A da Liga dos Campeões, após nove jornadas.Os dragões entraram muito bem na partida e chegaram a uma vantagem de 5 golos (8-3, aos 10 minutos).Mas o campeão francês, uma das melhores equipas do mundo e recheada de grandes estrelas como os irmãos Luka e Nikola Karabatic, foi recuperando, paulatinamente, embora o tricampeão português ainda chegasse na frente ao intervalo (17-16).Na segunda parte, veio ao de cimo a maior qualidade do PSG, com destaque para a sua defesa, escudada no guarda-redes dinamarquês, Jannick Green, autor de 10 defesas (29% de eficácia).Os dragões continuaram a dar boa réplica, mas o PSG abriu uma vantagem de 4 golos (28-24) aos 45 minutos e controlou até final, com o pivô polaco Kamil Syprzak (9 golos) em destaque.O pivô do FC Porto, Victor Iturriza, foi o melhor marcador dos portugueses, com 8 golos.