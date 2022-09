FC Porto perde em Águas Santas

O FC Porto entrou este domingo com a mão esquerda no Campeonato, ao perder (27-28) na visita a Águas Santas, em jogo da 1.ª jornada.Numa partida muito equilibrada, com 14-14 ao intervalo, os portista pareciam que tinham o jogo na mão, quando dominavam a 5 minutos do fim (27-24), mas os momentos finais foram de pesadelo para o tricampeão nacional, ao sofrer um parcial de 0-4, com o jogo a ser sentenciado num livre de 7 metros por Miguel Pinto.Gustavo Oliveira (6 golos) também brilhou pelos maiatos, que valeram pelo seu forte coletivo. Já Jack Thurin (5) foi o melhor marcador dos dragõesO treinador do Águas Santas, Ricardo Moreira, manifestou-se orgulhoso da sua equipa: "O meu obrigado por termos a casa cheia, vai ser difícil alguém nos bater aqui. O FC Porto tem oito jogadores fortíssimos, deve ser difícil deixar alguém de fora, mas eu tenho 16 jogadores que dão tudo e é assim que vamos jogar com o Belenenses, para o Campeonato e para a Liga Europeia."Magnus Andersson, treinador do FC Porto, ficou resignado: "Não sei bem o que se passa com a equipa, umas vezes jogamos bem, mas outras não. Falhámos muitos golos. Vamos analisar o que se passou. Segue-se o jogo da Champions frente ao Veszprém e temos de acreditar que podemos vencer, apesar do adversário ser a melhor equipa do mundo", considerou o sueco, que sofreu a terceira derrota consecutiva, em outros tantos jogos, correspondentes aos desafios oficiais desta temporada.