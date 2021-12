FC Porto perde em Barcelona

O FC Porto perdeu (31-38) na noite desta quinta-feira em Barcelona, em jogo da 9.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.O detentor do troféu distanciou-se cedo no marcador, chegou ao intervalo a vencer de forma clara (20-13) e depois geriu sem grandes problemas até final, deixando o campeão nacional cada vez mais em dificuldades para garantir a próxima fase.Com uma defesa forte, um contra-ataque letal e muitos golos marcados de baliza aberta, também porque os portistas utilizaram o sete contra seis no ataque, o Barcelona foi muito superior, ainda sem poder contar com o pivô Luís Frade, que se encontra a recuperar de lesão.Destaques individuais do FC Porto para Fábio Magalhães (9 golos) e Pedro Cruz (6), mas o melhor marcador do encontro foi Aleix Gomez (12) do Barça.Com este resultado, o FC Porto manteve-se em 7.º lugar, com 5 pontos, no Grupo B da Liga dos Campeões, fora dos lugares de apuramento.