FC Porto perde na estreia na Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu (27-30) na tarde desta quinta-feira frente ao Motor Zaporozhye, na 1.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.





Os dragões entraram muito mal na partida, disputada em Zaporozhye, na Ucrânia, apresentando uma defesa frágil e um ataque sem eficácia, défices que fizeram disparar o adversário no marcador.O Motor chegou aos cinco golos de vantagem e conservou-os até ao intervalo, com uma clara supremacia (15-10).No tempo complementar assistiu-se a uma forte reação dos bicampeões nacionais, que chegaram com todo o mérito ao empate (27-27, aos 58 minutos), mas nos momentos finais a turma ucraniana teve mais sangue frio e aproveitou os muitos erros do ataque do FC Porto, incapaz de ultrapassar a grande figura do jogo, o guarda-redes Gennadiy Komok, a somar 14 defesas e 34% de eficácia.António Areia (6 golos) e Victor Iturriza (5) foram os jogadores mais produtivos no ataque dos azuis e brancos.Quanto aos restantes resultados do Grupo B, os húngaros do Veszprém receberam e bateram (34-31) os franceses do PSG, os espanhóis do Barcelona venceram (25-21) na Alemanha o Flensburg e os romenos do Dínamo Bucareste ultrapassaram (32-29) em casa os polacos do Kielce.